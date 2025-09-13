Трамп призвал НАТО ввести «мощные пошлины» для Китая, чтобы остановить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО ужесточить торговую политику с Китаем и ввести крупные пошлины на его товары. По его мнению, таким образом можно ускорить окончание конфликта на Украине.
«Введение НАТО пошлин 50-100% на товары из Китая ... окажет большую помощь в прекращении этой ... войны», — заявил Трамп. Пост опубликован в соцсети Truth Social.
По мнению Трампа, «эти мощные тарифы» повлияют на отношения России и Китая. В противном случает, если НАТО не послушается совета, Трамп намекнул, что США могут самоустраниться от решения проблемы. «Если нет — вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов», — заявил он.
Трамп отметил, что пошлины могут быть отменены после окончания конфликта России и Украины. Ранее американский президент заявил, что задумался о новых санкциях против России. Они могут коснуться банковского сектора и нефтяной промышленности.
