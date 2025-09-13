Похороны мух и запрет путешествий: приметы и традиции на Семена Летопроводца

На Руси 14 сентября отмечали особый день — Семена Летопроводца. В это время крестьяне завершали полевые работы, зажигали «новый» огонь, устраивали вечерки и даже хоронили мух и тараканов. Об истории праздника, а также о приметах и традициях — в материале URA.RU.
Суть праздника Семена Летопроводца
Для крестьян праздник Семена Летопроводца был важной чертой, отделяющей лето от осени. В этот день люди прощались с теплой погодой и начинали готовиться к холодам. Считалось, что именно с этого дня начинаются настоящие осенние хлопоты, а вместе с ними и новый виток жизни.
До реформ календаря в 1700 году Новый год на Руси праздновали не зимой, а в сентябре. Именно с приходом осени начинался новый круг дел, заключались договоры, менялись налоги, крестьяне сводили итоги урожая. И праздник Семена Летопроводца символизировал рубеж между прошедшим годом и наступлением нового.
Поэтому в этот день люди старались подготовиться к началу нового года и духовно, и в быту. Крестьяне завершали дела, переводили хозяйство на осенний лад, а некоторые даже переселялись в новый дом, чтобы начать жизнь «с чистого листа».
Традиции и обычаи на Семена Летопроводца
Самая известная и яркая традиция Семена Летопроводца — так называемые «похороны мух». Дети и взрослые делали из репы или моркови маленькие «гробики», куда складывали мух или тараканов, и с шутками хоронили их за околицей. Этот обряд означал прощание с назойливыми насекомыми, которые донимали все лето, которые с холодами пропадали до весны.
Не менее важным считался обряд смены огня. Накануне вечером в доме гасили все старые огни, а утром разжигали новый — чаще всего с помощью огня, добытого трением. Считалось, что такой огонь приносит в дом счастье и здоровье, а все болезни и несчастья сгорают в старом пламени.
Вечерами на праздник женщины и девушки собирались в избах за рукоделием, песнями и разговорами. Мужчины же зачастую наведывались на такие вечерки, и на таких встречах нередко зарождались новые знакомства, которые могли привести к свадьбам.
Особое значение праздник имел и для тех, кто переезжал в новый дом. Считалось, что именно на Семена лучше всего справлять новоселье: тогда жилище будет счастливым, а жизнь хозяев сложится удачно. В хозяйстве же крестьяне завершали летние работы. После 14 сентября прекращались посевы, и крестьяне начинали заготавливать дрова и корм для скота.
Существовали и строгие запреты на Семена Летопроводца. Например, нельзя было подметать полы, чтобы не «вымести» из дома счастье. Не рекомендовалось выбрасывать остатки еды: лучше отдать их беднякам или скормить скоту, тогда достаток вернется сторицей. Опасным считался и дальний путь — люди верили, что дорога в этот день будет трудной и небезопасной.
Приметы на Семена Летопроводца
Существовало поверье, что на праздник черт собирает всех воробьев на пересчет. Говорили, что в полночь нечистая сила собирает всех птиц: одних будто бы сбрасывает вниз и отпускает на волю, а других уничтожает. Считалось, что именно так определяется, сколько воробьев переживет зиму и будет выводить птенцов в следующем году.
Существовали и погодные приметы на праздник. Люди верили, что:
- Если на Семена Летопроводца стоит теплая погода, то и зима будет теплой.
- Если день ясный — осень будет сухой и солнечной.
- Если гуси улетают в этот день — зима придет рано.
- Если на Семена ясно — бабье лето будет теплым.
Кто такой Симеон Столпник
Симеон Столпник жил в IV–V веках в Сирии и прославился своим аскетическим подвигом — многие годы он провел на высоком столпе в молитве, практически не покидая его. Именно отсюда и его прозвище Столпник, то есть «живущий на столпе».
Для христиан Симеон стал символом силы духа, мужества и полной отрешенности от земных забот. В сознании крестьян именно Симеон «провожал» лето и открывал дорогу осени, отсюда и особое народное прозвище праздника — Семен Летопроводец.
