В Уфе загорелся НПЗ «Новойл»

На уфимском нефтеперерабатывающем заводе «Новойл» в промышленной зоне Черниковки утром произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Информацию об этом распространил telegram-канал «Новости Уфы и Республики Башкортостан». По данным главы Орджоникидзевского района Рустема Хамитова, в результате ЧП никто не пострадал. О ситуации также уведомили в МЧС по региону.
«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение об инциденте в Орджоникидзевском районе города Уфы. К месту вызова выехали подразделения от МЧС. Погибших и пострадавших нет», — уточнили в МЧС. Также сообщается, что глава района Хамитова выехал на место происшествия. Тем временем в соцсетях жители Уфы публикуют кадры с места происшествия: видны столбы дыма и вспышки огня над территорией завода.
До этого сообщалось о введении плана «Ковер» в регионе. Аэропорт Уфы приостановил работу, уточняли в Росавиации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.