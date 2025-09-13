В Уфе загорелся НПЗ «Новойл»

МЧС по Башкортостану: погибших и пострадавших при инциденте на НПЗ в Уфе нет
В Башкортостане сообщают о пожаре на нефтезаводе (архивное фото)
В Башкортостане сообщают о пожаре на нефтезаводе (архивное фото)

На уфимском нефтеперерабатывающем заводе «Новойл» в промышленной зоне Черниковки утром произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Информацию об этом распространил telegram-канал «Новости Уфы и Республики Башкортостан». По данным главы Орджоникидзевского района Рустема Хамитова, в результате ЧП никто не пострадал. О ситуации также уведомили в МЧС по региону.

«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение об инциденте в Орджоникидзевском районе города Уфы. К месту вызова выехали подразделения от МЧС. Погибших и пострадавших нет», — уточнили в МЧС. Также сообщается, что глава района Хамитова выехал на место происшествия. Тем временем в соцсетях жители Уфы публикуют кадры с места происшествия: видны столбы дыма и вспышки огня над территорией завода.

До этого сообщалось о введении плана «Ковер» в регионе. Аэропорт Уфы приостановил работу, уточняли в Росавиации.

