Глава Башкортостана раскрыл подробности пожара на НПЗ в Уфе

Хабиров: дроны атаковали предприятие «Башнефть» в Башкортостане
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятие «Башнефть» подверглось атаке БПЛА, отметил Радий Хабиров
Предприятие «Башнефть» подверглось атаке БПЛА, отметил Радий Хабиров Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Предприятие «Башнефть-Новойл» в Республике Башкортостан стало объектом террористической атаки с применением беспилотников. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров. По его данным, пострадавших нет, на производственной площадке возник пожар, который оперативно ликвидируется. До этого сообщалось о пожаре на НПЗ «Новойл».

«Сегодня предприятие „Башнефти“ подверглось террористической атаке беспилотников самолетного типа. Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение. Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода. Погибших и пострадавших нет. Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют», — отметил глава Башкортостана в своем telegram-канале.

Комментируя инцидент, Радий Хабиров подчеркнул, что все службы региона приведены в боевую готовность, а ситуация находится под контролем. По информации руководства региона, после первого инцидента был сбит еще один беспилотник. 

До этого сообщалось, что на уфимском нефтеперерабатывающем заводе «Новойл» в промышленной зоне Черниковки произошел пожар. Информацию об этом подтверждал глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов. Также о ситуации высказались и представители МЧС по региону.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприятие «Башнефть-Новойл» в Республике Башкортостан стало объектом террористической атаки с применением беспилотников. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров. По его данным, пострадавших нет, на производственной площадке возник пожар, который оперативно ликвидируется. До этого сообщалось о пожаре на НПЗ «Новойл». «Сегодня предприятие „Башнефти“ подверглось террористической атаке беспилотников самолетного типа. Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение. Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода. Погибших и пострадавших нет. Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют», — отметил глава Башкортостана в своем telegram-канале. Комментируя инцидент, Радий Хабиров подчеркнул, что все службы региона приведены в боевую готовность, а ситуация находится под контролем. По информации руководства региона, после первого инцидента был сбит еще один беспилотник.  До этого сообщалось, что на уфимском нефтеперерабатывающем заводе «Новойл» в промышленной зоне Черниковки произошел пожар. Информацию об этом подтверждал глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов. Также о ситуации высказались и представители МЧС по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...