Глава Башкортостана раскрыл подробности пожара на НПЗ в Уфе

Предприятие «Башнефть-Новойл» в Республике Башкортостан стало объектом террористической атаки с применением беспилотников. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров. По его данным, пострадавших нет, на производственной площадке возник пожар, который оперативно ликвидируется. До этого сообщалось о пожаре на НПЗ «Новойл».
«Сегодня предприятие „Башнефти“ подверглось террористической атаке беспилотников самолетного типа. Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение. Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода. Погибших и пострадавших нет. Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют», — отметил глава Башкортостана в своем telegram-канале.
Комментируя инцидент, Радий Хабиров подчеркнул, что все службы региона приведены в боевую готовность, а ситуация находится под контролем. По информации руководства региона, после первого инцидента был сбит еще один беспилотник.
До этого сообщалось, что на уфимском нефтеперерабатывающем заводе «Новойл» в промышленной зоне Черниковки произошел пожар. Информацию об этом подтверждал глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов. Также о ситуации высказались и представители МЧС по региону.
