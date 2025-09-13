Пермский избирком рассказал, как голосовать при режиме беспилотной опасности

В Пермском крае на фоне введения режима беспилотной опасности у некоторых избирателей возникли проблемы с мобильным интернетом. Избирком уверяет, что проголосовать через ДЭГ на выборах в регионе пермяки могут в любом случае.
«Уважаемые избиратели, подавшие заявку на дистанционное электронное голосование. Даже если у Вас не работает мобильный интернет, вы по-прежнему, без ограничений можете воспользоваться порталом „Госуслуги“ или проголосовать на сайте дистанционного электронного голосования — https://vybory.gov.ru», — говорится в сообщении комиссии в telegram-канале.
Также на каждом УИК установлены компьютеры и ноутбуки, где все пермяки, зарегистрировавшиеся на ДЭГ, смогут принять участие в выборах. Публичные точки доступа к Wi-Fi размещены на сайте «Вместе»
Пермяки могут голосовать на выборах даже в режиме отсутствия мобильной связи. Избирком региона говорит, что сделать это можно на портале «Госуслуги», на сайте дистанционного электронного голосования https://vybory.gov.ru или на любой УИК (везде есть компьютеры для ДЭГ). Также можно подключиться к одной из публичных точек доступа к Wi-Fi .
