Пермский избирком рассказал, как голосовать при режиме беспилотной опасности

Избирком: проголосовать онлайн на выборах в Пермском крае можно на участке
На каждом УИК есть компьютеры для онлайн-голосования
На каждом УИК есть компьютеры для онлайн-голосования Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края — 2025

В Пермском крае на фоне введения режима беспилотной опасности у некоторых избирателей возникли проблемы с мобильным интернетом. Избирком уверяет, что проголосовать через ДЭГ на выборах в регионе пермяки могут в любом случае.

«Уважаемые избиратели, подавшие заявку на дистанционное электронное голосование. Даже если у Вас не работает мобильный интернет, вы по-прежнему, без ограничений можете воспользоваться порталом „Госуслуги“ или проголосовать на сайте дистанционного электронного голосования — https://vybory.gov.ru», — говорится в сообщении комиссии в telegram-канале.

Также на каждом УИК установлены компьютеры и ноутбуки, где все пермяки, зарегистрировавшиеся на ДЭГ, смогут принять участие в выборах. Публичные точки доступа к Wi-Fi размещены на сайте «Вместе»

Пермяки могут голосовать на выборах даже в режиме отсутствия мобильной связи. Избирком региона говорит, что сделать это можно на портале «Госуслуги», на сайте дистанционного электронного голосования https://vybory.gov.ru или на любой УИК (везде есть компьютеры для ДЭГ). Также можно подключиться к одной из публичных точек доступа к Wi-Fi . 

