Беспилотник атаковал промышленное предприятие в Пермском крае

Вражеский дрон атаковал промобъект в Губахе, но не добился цели
Вражеский дрон атаковал промобъект в Губахе, но не добился цели Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В субботу, 13 сентября, беспилотник атаковал промышленное предприятие в Губахе (Пермский край), пострадавших нет, объект работает в штатном режиме. Оперативные службы находятся на месте, угрозы для жителей нет. О произошедшем сообщил губернатора Дмитрий Махонин.

«Только что на одно из промышленных предприятий Губахи совершен прилет вражеского беспилотника. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. На месте происшествия — оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает. Ситуация на контроле», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие. Также он попросил жителей региона не распространять непроверенную информацию и воздержаться от публикаций в соцсетях фото и видео с БПЛА, чтобы не предоставлять противнику оперативные данные.

