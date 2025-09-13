Беспилотник атаковал промышленное предприятие в Пермском крае

В субботу, 13 сентября, беспилотник атаковал промышленное предприятие в Губахе (Пермский край), пострадавших нет, объект работает в штатном режиме. Оперативные службы находятся на месте, угрозы для жителей нет. О произошедшем сообщил губернатора Дмитрий Махонин.
«Только что на одно из промышленных предприятий Губахи совершен прилет вражеского беспилотника. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. На месте происшествия — оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает. Ситуация на контроле», — написал Махонин в своем telegram-канале.
Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие. Также он попросил жителей региона не распространять непроверенную информацию и воздержаться от публикаций в соцсетях фото и видео с БПЛА, чтобы не предоставлять противнику оперативные данные.
