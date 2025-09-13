Baza: в Орловской области прогремел взрыв на железной дороге, есть погибшие

Срочная новость
В Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Согласно предварительной информации, инцидент произошел в одном из районов региона, в результате чего погибли два человека, еще один был госпитализирован с тяжелыми травмами. По имеющимся данным, все пострадавшие являлись обходчиками железнодорожных путей.
