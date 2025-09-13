Мобильный оператор извинился перед свердловчанами за СМС про летящие беспилотники

Мобильный оператор «Билайн» извинился перед свердловчанами за рассылку СМС с предупреждением о режиме беспилотной опасности от МЧС. Сообщения были отправлены ошибочно и их получило больше абонентов, чем предполагалось. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Билайн».
«Мы признаем ошибку в нашей адресной рассылке относительно сообщений о беспилотной угрозе в Екатеринбурге и Свердловской области. К сожалению, уведомление получили больше пользователей, чем предполагалось изначально. Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства и работаем над устранением возможных повторений подобного инцидента», — подчеркнули в пресс-службе мобильного оператора.
Ранее жителям Екатеринбурга и области начали поступать сообщения об объявлении режима беспилотной опасности от МЧС, а также о возможных ограничениях из-за этого мобильной связи. Оповещения приходили пользователям «Билайн». В МЧС же заявили, что информация является недостоверной.
