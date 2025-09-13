Поезда задерживаются из-за взрыва в Орловской области

Из-за ЧП задержаны поезда
Из-за взрыва на железной дороге в Орловской области задержаны поезда дальнего следования на перегоне Малоархангельск — Глазуновка. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о ЧП на железной дороге. На путях были обнаружены взрывные устройства. В результате подрыва погибли два человека, один ранен.
