Антиправительственный митинг начался в Тбилиси

В Грузии начался антиправительственный митинг
Члены оппозиционных партий, их сторонники и гражданские активисты провели антиправительственный митинг в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

«Их главным требованием по-прежнему является отставка правительства. Демонстранты считают, что нынешние власти отдаляют республику от ЕС», — сказано в сообщении. В руках собравшихся были флаги Грузии, Евросоюза и США.

Сообщается, что митинг проходил во дворе первого корпуса Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили на проспекте Чавчавадзе, затем на проспекте Меликишвили. После марша по центральным улицам города протестующие закончили шествие у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

Протестные акции проходят в Тбилиси с конца ноября 2024 года, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Тогда массовые выступления неоднократно сопровождались столкновениями с полицией и применением спецсредств.

