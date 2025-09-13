В Лондоне начались столкновения с полицией на массовой акции против мигрантов

В центре Лондона произошли столкновения между участниками акции против нелегальной миграции и полицией. Наиболее напряженная ситуация сложилась на Трафальгарской площади, где конные и пешие патрули оттеснили часть митингующих от правительственного квартала Уайтхолл, сообщают СМИ.
«Конные и пешие полицейские отгородили часть демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл, сдерживая их на Трафальгарской площади. Участники акции продолжают митинговать и скандируют „позор, позор“, — пишет РБК.
По сообщениям очевидцев, митингующие скандировали лозунги и выражали недовольство миграционной политикой правительства. Министр труда Великобритании Торстен Белл отметил, что число собравшихся превзошло ожидания властей. В свою очередь, активист Томми Робинсон ведет прямую трансляцию событий в социальной сети X, которую уже посмотрели более 2,5 миллиона человек.
