В Лондоне начались столкновения с полицией на массовой акции против мигрантов

В Лондоне начались столкновения митингующих с полицией
В Лондоне начались столкновения митингующих с полицией

В центре Лондона произошли столкновения между участниками акции против нелегальной миграции и полицией. Наиболее напряженная ситуация сложилась на Трафальгарской площади, где конные и пешие патрули оттеснили часть митингующих от правительственного квартала Уайтхолл, сообщают СМИ.

«Конные и пешие полицейские отгородили часть демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл, сдерживая их на Трафальгарской площади. Участники акции продолжают митинговать и скандируют „позор, позор“, — пишет РБК. 

По сообщениям очевидцев, митингующие скандировали лозунги и выражали недовольство миграционной политикой правительства. Министр труда Великобритании Торстен Белл отметил, что число собравшихся превзошло ожидания властей. В свою очередь, активист Томми Робинсон ведет прямую трансляцию событий в социальной сети X, которую уже посмотрели более 2,5 миллиона человек.

