На свердловской трассе грузовик влетел в стоящего на обочине водителя. Фото

В Невьянском районе на обочине столкнулись два грузовика
В результате аварии никто не пострадал (архивное фото)
В результате аварии никто не пострадал (архивное фото)

Около Невьянска (Свердловская область) водитель грузовика остановился на обочине, чтобы сменить шину. В этот момент в него влетел другой тягач. На месте пришествия работают инспекторы ГИБДД, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель следовавшего в попутном направлении грузового автомобиля Howo, по неустановленной причине отвлекся от управления и допустил столкновение со стоявшим на обочине транспортным средством. В результате дорожно-транспортного происшествия люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения», — рассказали в ведомстве.

Ранее, 29 августа, на трассе возле Богдановича в Свердловской области также произошло серьезное ДТП с участием грузовика: тогда в результате столкновения грузового автомобиля Shacman и легкового Suzuki погибли три человека. По факту аварии было организовано расследование.

