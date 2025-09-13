Около Невьянска (Свердловская область) водитель грузовика остановился на обочине, чтобы сменить шину. В этот момент в него влетел другой тягач. На месте пришествия работают инспекторы ГИБДД, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель следовавшего в попутном направлении грузового автомобиля Howo, по неустановленной причине отвлекся от управления и допустил столкновение со стоявшим на обочине транспортным средством. В результате дорожно-транспортного происшествия люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения», — рассказали в ведомстве.
Ранее, 29 августа, на трассе возле Богдановича в Свердловской области также произошло серьезное ДТП с участием грузовика: тогда в результате столкновения грузового автомобиля Shacman и легкового Suzuki погибли три человека. По факту аварии было организовано расследование.
