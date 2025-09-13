В МЧС прокомментировали атаку беспилотников на предприятие в Пермском крае

Вечером 13 сентября беспилотник атаковал промышленное предприятие в Губахе (Пермский край). На место происшествия были незамедлительно направлены спецслужбы. По прибытии на место происшествия пожар не обнаружен, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю.
«Сообщение об инциденте в Губахе поступило в экстренные службы в 18 часов 35 минут по местному времени. К месту пожара были незамедлительно направлены специалисты. По прибытии на место пожар не обнаружен. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.
К месту инцидента были направлены силы МЧС: 28 специалистов и семь единиц техники. В настоящее время представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что промышленное предприятие в Губахе подверглось атаке вражеского беспилотника. Объект продолжил работу в штатном режиме, угрозы для жителей нет.
