В МЧС прокомментировали атаку беспилотников на предприятие в Пермском крае

МЧС: беспилотник атаковал промышленное предприятие в Пермском крае
Пожар на месте происшествия не зафиксирован
Пожар на месте происшествия не зафиксирован

Вечером 13 сентября беспилотник атаковал промышленное предприятие в Губахе (Пермский край). На место происшествия были незамедлительно направлены спецслужбы. По прибытии на место происшествия пожар не обнаружен, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение об инциденте в Губахе поступило в экстренные службы в 18 часов 35 минут по местному времени. К месту пожара были незамедлительно направлены специалисты. По прибытии на место пожар не обнаружен. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

К месту инцидента были направлены силы МЧС: 28 специалистов и семь единиц техники. В настоящее время представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что промышленное предприятие в Губахе подверглось атаке вражеского беспилотника. Объект продолжил работу в штатном режиме, угрозы для жителей нет.

