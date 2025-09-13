БПЛА впервые атаковал предприятие в Пермском крае: что известно

Вечером 13 сентября в Пермском крае зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Подобный инцидент произошел в регионе впервые. Целью стало одно из промышленных предприятий в Губахе, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Что известно об атаке — в материале URA.RU.
Когда стало известно об атаке БПЛА в Прикамье
Вечером субботы, 13 сентября 2025 года, в Пермском крае впервые был зафиксирован инцидент с атакой беспилотника. Целью стало одно из промышленных предприятий, расположенное в городе Губаха. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Как сообщили в региональном МЧС, сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 18:35 по местному времени. К месту были оперативно направлены силы МЧС: 28 специалистов и семь единиц техники.
Целью атаки стало промышленное предприятие
Целью БПЛА стало одно из предприятий в Губахе. Несмотря на попытку атаки, объект продолжает функционировать в штатном режиме. Производственный процесс не был нарушен, а работа предприятия продолжается, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Последствия происшествия
Пострадавших в результате атаки нет. По официальным данным, инфраструктура предприятия не получила повреждений. Безопасности жителей города и региона ничего не угрожает.
В настоящее время представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ситуация находится на контроле.
Рекомендации жителям региона
Губернатор Дмитрий Махонин обратился к жителям Пермского края с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Он также порекомендовал воздержаться от распространения непроверенной информации, а также не публиковать в социальных сетях фотографии и видео, связанные с происшествием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!