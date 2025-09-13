13 сентября 2025

Хинштейн: Курская область отправила автобусы для пассажиров взорванного в Орловской области поезда

Хинштейн: для доставки пассажиров после ЧП под Орлом направили 18 автобусов
Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов для перевозки пассажиров задержанных в Орловской области поездов. Мера принята после подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. 

«В свою очередь Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск (457 человек, включая 51 ребенка)», — написал Хинштейн в telegram-канале. Он также отметил, что власти региона находятся на постоянной связи с железнодорожниками и экстренными службами.

Инцидент произошел после того, как на железной дороге в Орловской области были обнаружены и частично сработали взрывные устройства: в результате подрыва погибли два человека, еще один пострадал. Из-за этого движение поездов было временно приостановлено, задержан ряд пассажирских составов, а для эвакуации людей организована доставка автобусами. На месте продолжают работать экстренные службы и следственные органы.

