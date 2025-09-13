Проверка железной дороги обернулась трагедией: что известно о ЧП с погибшими в Орловской области

В Орловской области на железной дороге обнаружили несколько взрывных устройств. В результате детонации одного из них погибли два человека. Информацию подтвердил глава региона Андрей Клычков. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Трагедия на железной дороге
ЧП в Орловской области произошло после того, как при проверке железнодорожных путей были обнаружены два взрывных устройства. В результате подрыва одного из них погибли два человека, еще один получил ранения, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», — уточнил глава региона в своем telegram-канале.
Он отметил, что ситуация находится на контроле экстренных служб и руководства области. Проводится комплекс мероприятий по розыску лиц, причастных к преступлению. О восстановлении движения поездов пассажиров будут информировать дополнительно.
Задержан с десяток поездов
Пять поездов дальнего следования задержаны на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области из-за взрыва на железной дороге. Об этом 13 сентября сообщили в правоохранительных органах и пресс-службе Московской железной дороги. По данным ведомства, максимальное время задержки составило 4 часа 30 минут, движение поездов временно приостановлено для проведения оперативных мероприятий.
По информации Московской железной дороги, задержаны поезда № 742 Белгород-Москва, № 143 Москва-Кисловодск, № 741 Москва-Белгород, № 726 Курск-Москва, № 30 Белгород-Санкт-Петербург, № 743 Москва-Белгород, пригородные поезда № 6336 и № 6338 Курск-Орел, № 6337 Орел-Курск, а также № 119 Санкт-Петербург-Белгород.
Для пассажиров организована помощь и рассматривается вопрос об их доставке автобусами до мест назначения. На месте происшествия работают следственные органы и специалисты по разминированию. Власти призывают жителей региона незамедлительно сообщать о подозрительных ситуациях по телефонам дежурных служб УФСБ, УМВД или по единому номеру 112.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.