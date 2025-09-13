13 сентября 2025

Маск призвал распустить парламент Британии

По мнению Маска, нельзя дожидаться следующих выборов
По мнению Маска, нельзя дожидаться следующих выборов

В Великобритании необходимо распустить парламент и провести досрочные выборы на фоне масштабных протестов в центре Лондона. Такое мнение выразил Илон Маск.

«У нас нет ещё четырёх лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование», — заявил Маск, выступая на онлайн-акции  активиста Томми Робинсона. По его словам, Соединенное Королевство страдает от неконтролируемой миграции, бюрократии и ограничений свободы слова, что требует масштабных государственных реформ.

Акция «Соединим королевство» прошла в субботу в центре британской столицы. Участники собрались на Рассел-сквер и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие несли национальные флаги Англии и Великобритании, выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера и осуждали миграционную политику правительства. Правоохранители сообщили о 110 тысячах участников демонстрации, тогда как Робинсон говорил о «миллионах» и опубликовал видеозаписи с воздушной съемкой заполненных улиц.

Ранее во время аналогичной акции сторонников Томми Робинсона в центре Лондона произошли столкновения с полицией: демонстранты пытались прорвать кордоны у правительственного квартала, были задержаны девять человек. Тогда участники также выражали протест против миграционной политики и обвиняли власти в ограничении свободы слова. Полиция оценила число митингующих примерно в 110 тысяч человек.

