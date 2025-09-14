Reuters: в Лондоне ранили 26 полицейских во время митинга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Десятки полицейских ранены в Лондоне
Десятки полицейских ранены в Лондоне Фото:

В ходе массовых протестов, прошедших в центре Лондона, полиция столкнулась с «неприемлемым насилием» со стороны участников акций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы полиции города. По данным ведомства, 26 сотрудников полиции получили травмы, четверо из них — серьезные.

 «Мы выявляем тех, кто был причастен к беспорядкам, и они могут ожидать решительных действий полиции в ближайшие дни и недели», — цитирует Reuters помощника комиссара Мэтта Твиста. По информации ведомства, полицейских пинали, били кулаками, а также бросали в них бутылки, сигнальные ракеты и другие предметы.

Марш движения Unite The Kingdom, организованный правым активистом Томми Робинсоном, собрал в центре Лондона около 110 тысяч человек и стал крупнейшей акцией крайне правых в истории Великобритании. Одновременно проходил контрмитинг движения Stand Up To Racism, что привело к стычкам между протестующими и полицией. Власти задействовали усиленные наряды и конную полицию для предотвращения массовых беспорядков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе массовых протестов, прошедших в центре Лондона, полиция столкнулась с «неприемлемым насилием» со стороны участников акций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы полиции города. По данным ведомства, 26 сотрудников полиции получили травмы, четверо из них — серьезные.  «Мы выявляем тех, кто был причастен к беспорядкам, и они могут ожидать решительных действий полиции в ближайшие дни и недели», — цитирует Reuters помощника комиссара Мэтта Твиста. По информации ведомства, полицейских пинали, били кулаками, а также бросали в них бутылки, сигнальные ракеты и другие предметы. Марш движения Unite The Kingdom, организованный правым активистом Томми Робинсоном, собрал в центре Лондона около 110 тысяч человек и стал крупнейшей акцией крайне правых в истории Великобритании. Одновременно проходил контрмитинг движения Stand Up To Racism, что привело к стычкам между протестующими и полицией. Власти задействовали усиленные наряды и конную полицию для предотвращения массовых беспорядков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...