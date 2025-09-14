ABC News: в Эквадоре стрельба в бильярдной унесла жизни 7 человек

Несколько человек погибли в результате бандитских разборок в Эквадоре
В результате нападения вооруженной банды на бильярдную в городе Санто-Доминго-де-лос-Цачилас на севере Эквадора погибли семь человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает информационное агентство ABC News.

«В результате стрельбы, устроенной преступной бандой в бильярдной на севере Эквадора, погибли по меньшей мере семь человек и еще четверо получили ранения, сообщила полиция в субботу. Это уже второе подобное нападение менее чем за месяц в одном и том же городе во время волны насилия в этой андской стране», — подчеркнула заявила командир местного управления полиции полковник Ольга Бенавидес. Ее слова передает ABC News.

Ранее, 27 августа, массовая стрельба произошла в католической школе в Миннеаполисе (США), где погибли не менее трех человек и более двадцати получили ранения. Инцидент также освещался агентством ABC News, а на месте происшествия работали сотрудники ФБР. Оба случая отражают волну насилия, которая отмечается в разных странах в последние месяцы.

