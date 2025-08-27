По меньшей мере три человека погибли, более двадцати получили ранения в результате стрельбы в католической школе Благовещения в Миннеаполисе (США). Об этом 27 августа сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.
"Мы будем предоставлять обновленную информацию по мере возможности", — сообщил директор ФБР Дэн Бонджино. На месте происшествия работают правоохранители.
Количество пострадавших в результате стрельбы превышает 20 человек. Президент США Дональд Трамп сообщил о прибытии представителей ФБР, и призвал общественность поддержать пострадавших.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.