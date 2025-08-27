Минимум три человека погибли во время стрельбы в США. Видео

Количество жертв стрельбы в Миннеаполисе достигло трех человек
Количество жертв стрельбы в Миннеаполисе достигло трех человек

По меньшей мере три человека погибли, более двадцати получили ранения в результате стрельбы в католической школе Благовещения в Миннеаполисе (США). Об этом 27 августа сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

"Мы будем предоставлять обновленную информацию по мере возможности", — сообщил директор ФБР Дэн Бонджино. На месте происшествия работают правоохранители.

Количество пострадавших в результате стрельбы превышает 20 человек. Президент США Дональд Трамп сообщил о прибытии представителей ФБР, и призвал общественность поддержать пострадавших.

