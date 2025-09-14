Россиянам назвали грибы, за сбор которых грозит уголовная ответственность

В России за сбор наркотических и редких видов грибов, занесенных в Красную книгу, может грозить уголовная ответственность. В перечень запрещенных входят мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый и другие. Об этом сообщила доктор юридических наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова.
«В некоторых случаях при сборе особо ценных — например, рядовка мацутакэ — или редких видов грибов, занесенных в Красную книгу, например, решеточник красный, грифола курчавая, мухомор шишкообразный и другие, может грозить уголовная ответственность. Так, по статье 260.1 УК РФ предусмотрены обязательные работы до 480 часов, штраф до одного млн рублей или лишение свободы до четырех лет», — процитировало Староверову ТАСС.
Профессор добавила, что за сбор грибов в заповедниках и нацпарках предусмотрено менее жесткое наказание — штраф. При этом изъятию подлежат не только грибы, но и ножи, корзины.
Ранее россиян предупредили, что за выращивание грибов, содержащих психоактивные вещества — псилоцибин и псилоцин, таких как панзолус и коноцибе, также может грозить лишение свободы. Выращивание от 20 плодовых тел квалифицируется как культивирование в крупном размере и влечет наказание по части 1 статьи 231 УК РФ.
