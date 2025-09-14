В регионах стартовал последний день выборов. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первые итоги будут оглашены в 20.00 по местному времени
Первые итоги будут оглашены в 20.00 по местному времени Фото:

В российских регионах стартовал заключительный день голосования на выборах различных уровней. Первые итоги будут оглашены после 20:00 по местному времени.

В первый день голосования различных уровней, 12 сентября, избирательные участки начали работу в 44 регионах страны, где было решено организовать трехдневное голосование. Утром следующего дня к ним добавились еще девять субъектов.

В воскресенье избирательный процесс стартует в 22 регионах, включая Татарстан, где состоятся выборы главы республики и депутатов городской думы Казани. В шести регионах предусмотрены различные варианты длительности голосования на выборах разного уровня, что реализуется в разных комбинациях. Первые результаты по всем избирательным кампаниям станут известны после 20:00 по местному времени, когда завершится работа участков.

06:16 Второй день голосования начался на 335 избирательных участках в Забайкалье. В 14 округах края выберут депутатов в местные советы. Кроме того, предстоит выбрать депутата Законодательного собрания Забайкальского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу N16 «Северный».

06:28 Второй день голосования начался в Новосибирской области. В регионе проходят выборы в Законодательное собрание. Там открылись все 1757 постоянных избирательных участков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В российских регионах стартовал заключительный день голосования на выборах различных уровней. Первые итоги будут оглашены после 20:00 по местному времени. В первый день голосования различных уровней, 12 сентября, избирательные участки начали работу в 44 регионах страны, где было решено организовать трехдневное голосование. Утром следующего дня к ним добавились еще девять субъектов. В воскресенье избирательный процесс стартует в 22 регионах, включая Татарстан, где состоятся выборы главы республики и депутатов городской думы Казани. В шести регионах предусмотрены различные варианты длительности голосования на выборах разного уровня, что реализуется в разных комбинациях. Первые результаты по всем избирательным кампаниям станут известны после 20:00 по местному времени, когда завершится работа участков. 06:16 Второй день голосования начался на 335 избирательных участках в Забайкалье. В 14 округах края выберут депутатов в местные советы. Кроме того, предстоит выбрать депутата Законодательного собрания Забайкальского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу N16 «Северный». 06:28 Второй день голосования начался в Новосибирской области. В регионе проходят выборы в Законодательное собрание. Там открылись все 1757 постоянных избирательных участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...