ВСУ атаковали Смоленскую область

Силы ПВО отразили атаку 12 беспилотников в Смоленской области. Об этом рассказал глава региона Василий Анохин.
«В течение ночи и утром силами ПВО уничтожено 12 дронов», — написал Анохин в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате воздушной атаки не пострадали объекты критической инфраструктуры и жители области. В настоящее время на местах возможного падения обломков работают специалисты для ликвидации последствий ночного налета.
Жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности: не приближаться к обнаруженным частям дронов, не производить их фото- и видеосъемку. О любых находках следует немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб 112.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.