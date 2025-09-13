Пермские власти постановили снести торговый павильон возле нового зоопарка

В Индустриальном районе Перми должны снести незаконно построенный торговый павильон по улице Архитектора Свиязева, 27. Рядом располагается новый зоопарк. Об этом свидетельствует распоряжение главы местной администрации Алексея Полудницына.
«Работы по принудительному демонтажу незаконного павильона возложены на МКУ „Содержание муниципального имущества“», — указано в официальном документе на сайте ведомства. Согласно 2ГИС, по указанному адресу работают автосервис и пункт выдачи автокредитов.
URA.RU уже рассказывало, что в Перми за первую неделю сентября снесли 14 незаконных торговых объектов, включая киоски, павильоны и лотки. Наибольшее число объектов размещались в Индустриальном и Свердловском районах города.
