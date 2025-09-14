ВСУ атаковали несколько российских регионов

МО РФ: над Россией уничтожено пять БПЛА за полчаса
Пять беспилотников уничтожены над тремя российскими регионами за пол часа
Пять беспилотников уничтожены над тремя российскими регионами за пол часа
Спецоперация РФ на Украине

Дежурные средства противовоздушной обороны России утром 14 сентября отразили атаку украинских беспилотников сразу в трех регионах страны. Как сообщает Министерство обороны РФ, с 08:00 до 08:30 мск были уничтожены пять вражеских беспилотников.

«С 08.00 до 08.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале Минобороны. Три беспилотника уничтожены над территорией Курской области, еще по одному над Рязанской и Нижегородской областями.

Ранее телеканал RT писал о 12 уничтоженных над Смоленской областью БПЛА в ночь на 14 сентября. Всего за ночь было уничтожено 80 вражеских летательных аппаратов.

