Несколько десятков украинских дронов уничтожено в небе над российскими регионами этой ночью

МО: над российскими регионами ночью 14 сентября сбито 80 беспилотников ВСУ
Больше всего дронов ВСУ уничтожено над территорией Брянской области
Больше всего дронов ВСУ уничтожено над территорией Брянской области
Украинские атаки по российским регионам

Прошедшей ночью, 14 сентября, в небе над российскими регионами уничтожено 80 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

Больше всего украинских беспилотников сбито над территорией Брянской области — 30. Над небом Крыма уничтожено — 15 дронов ВСУ. В Смоленской области силы ПВО ликвидировали 12 БПЛА, в Калужской — 10, пять — в Новгородской, три — над акваторией Азовского моря, два — в Ленобласти, по одному беспилотнику сбили в Орловском, Рязанском и Ростовском регионах.

Украинские БПЛА ранее ударили по территории Ленинградской области. Фрагменты одного из сбитых дронов стали причиной возгорания на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). В нескольких российских регионах был введен режим беспилотной опасности, а в некоторых аэропортах страны действовали ограничения на полеты. Подробнее об этом читайте в материале URA.RU.

