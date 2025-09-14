Несколько десятков украинских дронов уничтожено в небе над российскими регионами этой ночью

Прошедшей ночью, 14 сентября, в небе над российскими регионами уничтожено 80 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
Больше всего украинских беспилотников сбито над территорией Брянской области — 30. Над небом Крыма уничтожено — 15 дронов ВСУ. В Смоленской области силы ПВО ликвидировали 12 БПЛА, в Калужской — 10, пять — в Новгородской, три — над акваторией Азовского моря, два — в Ленобласти, по одному беспилотнику сбили в Орловском, Рязанском и Ростовском регионах.
Украинские БПЛА ранее ударили по территории Ленинградской области. Фрагменты одного из сбитых дронов стали причиной возгорания на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). В нескольких российских регионах был введен режим беспилотной опасности, а в некоторых аэропортах страны действовали ограничения на полеты. Подробнее об этом читайте в материале URA.RU.
