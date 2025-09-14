Дроны ВСУ пытались атаковать несколько российских регионов: обстановка на утро 14 сентября

Дрозденко: возгорание на НПЗ в Киришском районе оперативно ликвидировано
Один из сбитых дронов в Ленобласти стал причиной пожара на местном НПЗ
Украинские беспилотники атаковали территорию Ленинградской области. Фрагменты одного из сбитых БПЛА стали причиной возгорания на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). В регионе введен режим опасности дронов.

Кроме того, беспилотная опасность также введена в Пензенской области. В ряде районов там также вводился план «Ковер». В аэропорту Пскова действуют временные ограничения на полеты. А в Белгородской области вводился режим ракетной опасности. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 14 сентября — в материале URA.RU.

Ленинградская область: пожар на НПЗ

В Киришском районе было уничтожено три беспилотника ВСУ. Фрагменты одного из них стали причиной пожара на НПЗ. Возгорание было оперативно ликвидировано. В ходе инцидента никто из людей не пострадал.

В регионе действует режим беспилотной опасности. Жителей Ленобласти предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета. Соответствующее сообщение публиковал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ближе к утру глава региона сообщил об отмене воздушно опасности.

Опасность БПЛА в регионах РФ

Режим опасности атаки дронов введен в Пензенской области. Жителям сообщили, что в связи с этим возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Кроме того, ночью в ряде районов региона был введен план «Ковер» — это особый режим в авиации, применяемый при незаконном пересечении российской границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Ближе к утру он был отменен.

Также режим беспилотной опасности введен в Псковской области. Глава региона Михаил Ведерников предупредил, что угрозы для населения и объектов нет. Угроза БПЛА вводилась и в Рязанской области. Однако спустя полчаса жителям пришло сообщение о снятии этого режима.

Утром также поступило сообщение об угрозе беспилотников на территории Ивановской области. Об этом рассказали в администрации региона. Сообщается, что системы ПВО приведены в действие.

Белгородская область: ракетная опасность

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о введении на территории Белгородской области режима ракетной опасности. Населению было рекомендовано спуститься в подвал и оставаться там до отмены сигнала. Спустя небольшое время губернатор рассказал о том, что ракетная опасность была отменена.

Ограничения в работе аэропортов

В связи с угрозой БПЛА в воздушной гавани Пскова введены временные ограничения на работу. Это необходимо в целях безопасности пассажиров и полетов.

Также ограничения на прием и вылет самолетов ночью вводились в Калуге (Грабцево) и питерском Пулково. Ближе к утру работа аэропортов была восстановлена и продолжена в штатном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

