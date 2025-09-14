Путин наградил Медведева орденом

Президент России Владимир Путин вручил Дмитрию Медведеву орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Соответствующая информация находится в указе. 

