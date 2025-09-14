Медведев завел канал в Мах

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев зарегистрировал канал в мессенджере MAX. 14 сентября политик празднует 60-летие.
«Приветствую вас в Mах, в нашем национальном мессенджере! Мы продолжим говорить на самые важные и острые темы, обсуждать решения стоящих перед всеми нами задач, а также о том, что ещё нужно сделать для достижения наших общих целей», — сообщил Медведев в первом посте своего аккаунта в мессенджере.
Медведев является активным пользователем социальных сетей, где его аудитория превышает 1,8 миллиона подписчиков в telegram-канале, который он ведет с марта 2022 года. Политик также сохраняет присутствие в зарубежных платформах, включая X, где публикует сообщения преимущественно на английском языке, а также активно использует российскую социальную сеть «ВКонтакте».
