ВС РФ уничтожили центры подготовки операторов БПЛА и иностранных наемников

ВС РФ поразили центры подготовки операторов БПЛА украинской армии
ВС РФ поразили центры подготовки операторов БПЛА украинской армии Фото:
За минувшие сутки ВС России нанесли удары по 142 районам дислокации украинских бойцов и иностранных наемников, уничтожив центры подготовки операторов беспилотных систем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ за сутки поразили центры подготовки операторов беспилотных систем, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах»,— сообщили в военном ведомстве. Также средства ПВО сбили 361 дрон, четыре авиационные бомбы и один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее над Белгородом были сбиты 21 из 32 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате пострадали шесть мирных жителей, включая 16-летнюю девушку. Также зафиксированы значительные разрушения жилой инфраструктуры. 

