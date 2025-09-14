У россиян массового выходят из строя смартфоны на Android после последнего обновления

Смартфоны на базе Android массово выходят из строя после последнего обновления системы. Проблема затронула тысячи владельцев Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro, стоимость которых достигает 120 тысяч рублей. Сбои начались после установки обновления 16 QPR1, выпущенного 3 сентября.
«После недавнего обновления Android-смартфоны, стоимостью 120 тысяч рублей, стали массово выходить из строя. <...> тысячи пользователей столкнулись с серьезными проблемами после установки обновления 16 QPR1, выпущенного 3 сентября», — сообщил Life.
Пользователи жалуются на появление белого шума на экране, искажение изображения с камеры, потерю фотографий из галереи, а также на неработоспособность банковских приложений и Bluetooth. В ряде случаев перезагрузка помогает, но часто устройство полностью выходит из строя и не реагирует на попытки включения.
Часть пользователей смогли восстановить смартфон удалением обновления через системные настройки. Однако ремонт оценивают примерно в 10 тысяч рублей.
