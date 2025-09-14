Россиян предупредили о фатальной ошибке, которая грозит потерей зубов

Россиян предупредили о фатальной ошибке: игнорирование первых признаков пародонтита и самолечение может привести к полной потере зубов. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, имплантолог и главный врач клиники Estetus Севак Барсегян.
«Люди годами занимаются самостоятельным лечением кровоточивости десен: используют специализированные пасты, мажут десны гелями и полощут рот травами. Эти меры заглушат симптомы пародонтита, но болезнь продолжит прогрессировать, методично разрушая костную ткань и лишая зубы опоры», — пояснил Барсегян для Lenta.ru.
Он уточнил, что запускать лечение нельзя: хронический пародонтит незаметно разрушает челюстную кость. В результате человек рискует потерять все зубы, столкнуться с нарушением пищеварения, изменением черт лица и необходимостью дорогостоящего протезирования.
Ранее стоматологи предупреждали, что даже такие привычки, как сжимание во рту ручек и карандашей или использование зубов для открывания бутылок, могут негативно сказаться на здоровье зубочелюстной системы, вызывая асимметрию, травмы и воспаления десен. Специалисты также отмечали, что пирсинг в полости рта увеличивает риск инфекций и образования зубного налета, что может усугубить течение заболеваний десен, включая пародонтит.
