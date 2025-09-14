Дания нарушит десятки законов ради строительства украинского завода

Дания проигнорирует более 20 законов ради строительства украинского завода
Дания построит завод, чтобы Украина была обеспечена топливом для ракет
Правительство Дании разрешит украинской компании Ukrainian Fire Point построить в Скридструпе завод по производству твердого ракетного топлива, проигнорировав более 20 национальных законов и нормативных актов. Об этом сообщила датская вещательная корпорация DR со ссылкой на материалы, полученные в распоряжение редакции.

«Ukrainian Fire Point построит в Скридструпе завод, который сможет производить <...> важный компонент для некоторых из самых мощных ракет Украины», — сообщило DR. Производиться в датском городи будет твердое топливо для ракет.

По данным DR, для того, чтобы построить завод побыстрее, будет проигнорировано более 20 различных правил и законов. Проект исполнительного указа о предоставлении исключительных условий уже направлен для консультаций в профильные ведомства Датским управлением по делам бизнеса.

