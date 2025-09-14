Дания нарушит десятки законов ради строительства украинского завода

Правительство Дании разрешит украинской компании Ukrainian Fire Point построить в Скридструпе завод по производству твердого ракетного топлива, проигнорировав более 20 национальных законов и нормативных актов. Об этом сообщила датская вещательная корпорация DR со ссылкой на материалы, полученные в распоряжение редакции.
«Ukrainian Fire Point построит в Скридструпе завод, который сможет производить <...> важный компонент для некоторых из самых мощных ракет Украины», — сообщило DR. Производиться в датском городи будет твердое топливо для ракет.
По данным DR, для того, чтобы построить завод побыстрее, будет проигнорировано более 20 различных правил и законов. Проект исполнительного указа о предоставлении исключительных условий уже направлен для консультаций в профильные ведомства Датским управлением по делам бизнеса.
