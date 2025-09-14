Подведены первые итоги выборов губернатора Камчатки

Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах главы региона с результатом 77,54% голосов после обработки первых 0,9% протоколов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ.
«Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов, выдвинутый партией „Единая Россия“, набирает на выборах в регионе 77,54% голосов по итогам обработки первых 0,9% протоколов», — сообщил РИА «Новости» со ссылкой на табло.
По информации ЦИК, ближайший соперник Солодова — кандидат от КПРФ Роман Литвинов — набрал 7,62% голосов. Депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева получила 5,94%, а представитель партии «Коммунисты России» Дмитрий Тюрин — 3,06%.
Солодов занимает пост губернатора Камчатского края с 2020 года. Тогда он был избран на должность, набрав 80,51% голосов. До этого, в апреле того же года, Солодов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора указом президента России Владимира Путина. Участие в нынешней кампании он принимает как кандидат от партии власти.
Основные избирательные дни назначены на период с 12 по 14 сентября. Для голосования было подготовлено 178 избирательных участков.
