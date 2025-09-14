Екатеринбуржец сделал предложение возлюбленной на избирательном участке. Видео

В Екатеринбурге молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо на избирательном участке. Необычное событие произошло в разгар последнего дня выборов губернатора Свердловской области.

«Никита встал на одно колено сразу после того, как они с девушкой опустили свои бюллетени. Для Дарьи предложение стало неожиданностью», — сообщает telegram-канал «4 канал».

Молодые люди познакомились полгода назад в общей компании друзей и быстро нашли общий язык. Никита предложил Дарье встречаться уже через неделю после знакомства. Теперь пара готовится к свадьбе, которую планирует сыграть в ближайшее время.

Ранее Молодожены из Нижней Салды отправились голосовать за свердловского губернатора прямо в день своей свадьбы. Пара пришла на избирательный часток в свадебных нарядах прямиком из ЗАГСа.

