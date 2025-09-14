Австрия хочет усилить свой вес в мировой дипломатии за счет конфликта на Украине

Австрия намерена усилить влияние в мировой дипломатии, используя свой многолетний военный нейтралитет как ключевое преимущество. Министр иностранных дел страны Беате Майнль-Райзингер заявила, что страна готова стать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной.
«Вена должна усилить свой вес в мировой дипломатии и стать центром разрешения конфликтов, при этом сохраняя нейтралитет», — отметила Майнль-Райзингер. Ее слова передает Bloomberg.
Глава МИД Австрии активно борется за место в Совбезе ООН, предлагает возобновить переговоры по ядерной программе Ирана и настаивает на диалоге между конфликтующими сторонами. Несмотря на экономические проблемы и потерю влияния в регионе после самой продолжительной рецессии со времен Второй мировой войны, Австрия стремится вернуть себе роль моста между Востоком и Западом. Отсутствие членства в НАТО, как у Швейцарии, может стать ее козырем. «Это определенное понимание того, что всегда нужно придерживаться диалога», — отметила дипломат.
Обсуждения по поводу вероятной встречи лидера России Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского продолжают оставаться в центре внимания мировой общественности. Зарубежные СМИ активно публикуют различные версии относительно возможных сроков переговоров и предполагаемых вопросов, которые могут быть на них затронуты. Вместе с тем, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, проведение подобной встречи на данном этапе требует предварительной подготовки на экспертном и министерском уровнях. Кроме того, Путин ранее заявлял, что Москва является оптимальной площадкой для встречи на высшем уровне с представителями Киева.
