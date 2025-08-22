От Будапешта до Вены: на каких площадках хотят организовать встречу Путина и Зеленского

В мире не утихают разговоры о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Иностранные СМИ делятся предположениями о дате переговоров и их темы. При этом в настоящее время для организации встречи нужна предварительная проработка на уровне экспертов и министров. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом сам Зеленский до сих пор не отменил свой указ, запрещающий переговоры с российским президентом.
Украинский лидер, в свою очередь, выразил готовность провести встречу на нейтральной территории в Европе. Среди возможных площадок рассматриваются Будапешт, Женева, Стамбул и Вена. Какие страны готовы предоставить свои площадки для проведения переговоров — в материале URA.RU.
Россия
По данным американского издания AFP, Зеленский мог бы приехать на переговоры с Владимиром Путиным в Москву. Однако вскоре сам Зеленский опроверг эту информацию. В самом Кремле никаких данных о проведении встречи озвучено не было.
Венгрия
Один из высокопоставленных представителей Белого дома заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Будапеште. По его словам, этот город активно рассматривается в качестве площадки для переговоров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД страны Петер Сийярто поддержали идею о проведении саммита именно в Будапеште. Последний также предложил Вашингтону присоединиться к встрече.
Однако украинская сторона относится к предложению с осторожностью: советник главы офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Будапешт не входит в число приоритетных площадок для Киева, несмотря на историческую символику (в 1994 году здесь был подписан Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины в обмен на передачу ядерного оружия). Кремль также пока не дал свое согласие.
Против проведения переговоров в Венгрии выступил и премьер-министр Польши Дональд Туск. Он напомнил, что именно в Будапеште Украина получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. Однако они не были соблюдены. В связи с этим он заявил: «возможно, я суеверен, но на этот раз я бы постарался найти другое место».
Швейцария
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести встречу в Женеве (Швейцария). По данным Sky News, этот вариант мог бы устроить Владимира Путина.
Однако ситуация осложняется действующим с 2023 года ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест российского президента. Несмотря на это, власти Швейцарии заявили, что не видят препятствий для участия Путина во встрече, даже с учетом обязательств по Римскому статуту, и готовы предоставить ему иммунитет на время визита. При этом российская сторона не раз заявляла, что не признает ордер МУС.
Турция
Турция вновь предложила свою площадку в Стамбуле для проведения переговоров двух лидеров, сославшись на успешный опыт организации предыдущих встреч между российской и украинской делегациями. Турецкие власти заявили, что предложение актуально и недавно было озвучено в ходе переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским.
Италия
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила провести трехсторонний саммит в Риме. Ее идею поддержали президент США Дональд Трамп и Зеленский. Итальянский МИД подтвердил готовность принять встречу на своей территории. Однако дипломатические источники считают, что вероятность проведения переговоров в Риме довольно мала.
Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность организовать переговоры между Путиным и Зеленским в Минске, а также пригласить к участию Дональда Трампа. Однако украинская сторона скептически относится к этому варианту, учитывая политическую ситуацию в Беларуси и ее тесные связи с Россией.
Австрия
Канцлер Австрии Кристиан Штокер выступил с инициативой провести переговоры в Вене, а также выразил готовность обратиться к Международному уголовному суду с тем, чтобы обеспечить возможность приезда Владимира Путина на встречу. Он подчеркнул, что Вена обладает давними традициями проведения диалога, а ее статус как центра международных организаций, в частности ОБСЕ, создает благоприятные условия для подобных мероприятий.
Ватикан, Саудовская Аравия, ОАЭ
Некоторые СМИ пишут, что свои площадки для проведения мирной конференции по Украине готовы также предоставить Хельсинки и страны Ближнего Востока. В качестве возможных вариантов рассматривает Ватикан и Саудовская Аравия. Об этом заявил Андрей Ермак в интервью газете Corriere della Sera.
В свою очередь, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в интервью URA.RU заявил, что Дубай (ОАЭ) может стать оптимальной площадкой для переговоров между Путиным и Зеленским. По его словам, Москва была бы наиболее выгодным вариантом для России, но эта инициатива уже отклонена Украиной. Суздальцев также подчеркнул, что другие предложенные города — Будапешт и Стамбул — входят в НАТО, а Женева не является нейтральной территорией.
