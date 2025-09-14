На пляже Голубые озера курганцы сняли на видео змею

Змею видели на курганском пляже
Змею видели на курганском пляже

В Кургане на пляже Голубые озера горожане обнаружили змею и сняли ее на смартфон. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«Змея ползала на Голубых озерах», — сообщили курганцы. На кадрах видно, как рептилия бодро движется по песку.

Ранее в селе Белозерское жители нашли гадюку. Она ползала недалеко от здания суда.

