На пляже Голубые озера курганцы сняли на видео змею

Змею видели на курганском пляже
В Кургане на пляже Голубые озера горожане обнаружили змею и сняли ее на смартфон. Об этом URA.RU рассказали местные жители.
«Змея ползала на Голубых озерах», — сообщили курганцы. На кадрах видно, как рептилия бодро движется по песку.
Ранее в селе Белозерское жители нашли гадюку. Она ползала недалеко от здания суда.
