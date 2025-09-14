В селе Кулешовка Азовского района Ростовской области вспыхнул крупный пожар — горит камыш на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь вплотную подошел к населенному пункту, для ликвидации возгорания привлечены 16 сотрудников МЧС и четыре автоцистерны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
«Поступило сообщение о загорании камыша на площади 1500 квадратных метров в селе Кулешовка», — отметили в ГУ МЧС РФ по региону. В ведомстве подчеркнули, что на месте работают пожарные подразделения, задействовано четыре автоцистерны и 16 человек личного состава. По данным спасателей, угрозы жилым домам на данный момент не подтверждено, однако ситуация остается на контроле. При этом очевидцы, наоборот, заявляли об угрозе охвата огнем жилых зданий.
Из-за сильного задымления Госавтоинспекция Ростовской области временно перекрыла движение на автодороге «Ростов-на-Дону — Азов» на участке с 1 по 17 километр. Водителям предлагается объезд по старой дороге через хутор Кулешовка. В ГИБДД обратились к автомобилистам с просьбой учитывать изменения при планировании маршрута и соблюдать повышенную осторожность.
В этот же день также сообщалось о возгорании на парковке в Красногорском районе Московской области. Кроме того, почти сразу после этого стало известно о задымлении судна в порту Санкт-Петербурга.
