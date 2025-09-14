В Ростовской области зафиксирован крупный пожар, очаг которого находится в селе Кулешовка. Возгорание произошло в зарослях камыша, прилегающих к частному сектору. На данный момент площадь пожара достигла 1 500 квадратных метров, огонь вплотную приблизился к жилым домам. Согласно последней информации, пожар удалось локализовать. Что происходит в регионе к этому часу — в материале URA.RU.
Горят жилые дома и хлебозавод
В результате густого задымления местные жители испытывают затруднения с дыханием, а солнечный свет практически не проникает через смог. Огонь уже охватил дом в селе Кулешовке. К ликвидации возгорания подключились не только сотрудники пожарной службы, но и местные жители. Граждане, используя садовые шланги, самостоятельно поливают крышу строения, пытаясь не допустить распространения огня.
Также уже второй час горит хлебозавод в селе Песчанокопском. Местные жители говорят, что тушить там уже нечего, передает telegram-канал «Это Ростов новости».
Из-за пожаров ограничили движение на трассах
В связи с ландшафтными пожарами и ухудшением видимости на автомобильной дороге «Ростов-на-Дону — Азов» введено перекрытие движения транспорта на участке с первого по 17 километр. Для объезда рекомендуется использовать старую дорогу, проходящую через хутор Кулешовка. Госавтоинспекция Ростовской области в telegram-канале обратилась к водителям с призывом учитывать эти изменения при планировании поездок, соблюдать требования дорожных знаков и проявлять максимальную осторожность на проезжей части.
Что говорят очевидцы
На фоне масштабного пожара очевидцы пишут в telegram-каналах, что ситуация критическая. «Я живу здесь — ситуация критическая. Пламя заметно даже из Ростова», — сообщил один из комментаторов. Другой отметил: «выглядит апокалиптично». Кроме того, местные жители говорят, что выходной день в Кулешовке оказался испорчен.
