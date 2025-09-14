На выборах свердловского губернатора наступает развязка

В Свердловской области закрылись избирательные участки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловчане выбирали нового губернатора в течение трех дней
Свердловчане выбирали нового губернатора в течение трех дней Фото:

В Свердловской области завершился третий день голосования за нового губернатора. Избираетельные участки закрылись в 20:00, идет подсчет голосов. Предварительные итоги выборов станут известны в ближайшие часы.

Всего на территории региона работал 2471 избирательный участок (включая 40 временных). По данным облизбиркома, на 18:00 явка в Свердловской области составила 38,42%.

Таким образом, побит рекорд выборов 2017 года. Тогда явка на выборах губернатора составила 37,31%. В 2022 году этот показатель был 28,67%.

Голосование длилось три дня — 12, 13 и 14 сентября. На выборы выдвинулись пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).

За предварительными итогами выборов URA.RU следит в режиме онлайн. Самое главное по теме — в отдельном сюжете агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области завершился третий день голосования за нового губернатора. Избираетельные участки закрылись в 20:00, идет подсчет голосов. Предварительные итоги выборов станут известны в ближайшие часы. Всего на территории региона работал 2471 избирательный участок (включая 40 временных). По данным облизбиркома, на 18:00 явка в Свердловской области составила 38,42%. Таким образом, побит рекорд выборов 2017 года. Тогда явка на выборах губернатора составила 37,31%. В 2022 году этот показатель был 28,67%. Голосование длилось три дня — 12, 13 и 14 сентября. На выборы выдвинулись пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За предварительными итогами выборов URA.RU следит в режиме онлайн. Самое главное по теме — в отдельном сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...