На выборах свердловского губернатора наступает развязка

В Свердловской области завершился третий день голосования за нового губернатора. Избираетельные участки закрылись в 20:00, идет подсчет голосов. Предварительные итоги выборов станут известны в ближайшие часы.
Всего на территории региона работал 2471 избирательный участок (включая 40 временных). По данным облизбиркома, на 18:00 явка в Свердловской области составила 38,42%.
Таким образом, побит рекорд выборов 2017 года. Тогда явка на выборах губернатора составила 37,31%. В 2022 году этот показатель был 28,67%.
Голосование длилось три дня — 12, 13 и 14 сентября. На выборы выдвинулись пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).
За предварительными итогами выборов URA.RU следит в режиме онлайн. Самое главное по теме — в отдельном сюжете агентства.
