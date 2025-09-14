На территории Белоруссии 12 сентября стартуют совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025», которые продлятся пять дней. В рамках маневров военнослужащие обеих стран проведут тренировку по вопросам планирования применения ядерного оружия, а также освоят новые российские комплексы «Орешник», запланированные к развертыванию в республике до конца текущего года.
Как пояснил первый замминистра обороны Белоруссии, начальник Генштаба Павел Муравейко, речь идет исключительно о планировании — практическое использование ядерного оружия не предусмотрено. Первые кадры с учений — в фоторепортаже URA.RU.
Учения проводятся Россией и Белоруссией с 2009 года на регулярной основе раз в четыре года. Тема нынешних маневров — «Использование группировок войск (сил) в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства (СГ)». Главная задача — проверить готовность сторон обеспечивать безопасность СГ и отражать возможные угрозы. По официальным данным, в учениях примут участие 13 тысяч военнослужащих, тогда как в «Западе-2021» было задействовано 200 тысяч человек. Подготовка к текущим маневрам началась осенью прошлого года: 23 октября министры обороны обеих стран утвердили план учений на заседании совместной коллегии в Минске.
