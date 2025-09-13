В ХМАО закрылись избирательные участки

Голосование по выбору глав поселений и депутатов в ХМАО завершено. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.
В Единый день голосования 14 сентября прошли выборы в восьми югорских муниципалитетах. В этот день жители региона выбирали 91 депутата и 7 глав поселений в городах Покачи, Радужный и Мегион, а также в Белоярском, Советском, Кондинском, Сургутском и Октябрьском районах.
Всего в Единый день голосования в регионе на 104 избирательных участках работали 642 наблюдателя, из них 320 — общественные. Они будут следить за честностью и прозрачностью подсчёта голосов.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, как в ХМАО прошел Единый день голосования. Предварительные итоги кампании ожидаются позже.
