В ХМАО на местных выборах проголосовала треть избирателей

Явка на местных выборах в ХМАО достигла 31,08%. По данным окружного избиркома, почти 40 тысяч избирателей приняли участие в голосовании.
«По состоянию на 18.00 в муниципальных выборах в Югре приняли участие 39665 человек», — сообщает окружной избирком. Это 31,08% от общего числа избирателей, проживающих в муниципалитетах, где проходят выборы.
С большим отрывом лидирует Белоярский район — в Арктической зоне Югры проголосовали 65,85% избирателей. На втором месте Покачи (30,71%), на третьем — Радужный (24,82%). Сокращает разрыв с тройкой лидеров Мегион. Там на выборы пришло 22,41% от общего числа избирателей.
В ХМАО с 8 утра открылись избирательные участки. Жители выбирают 91 депутата и 7 глав поселений в городах Покачи, Радужный и Мегион, а также в Белоярском, Советском, Кондинском, Сургутском и Октябрьском районах. О самых важных событиях — в онлайн-трансляции URA.RU.
