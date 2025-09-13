13 сентября 2025

Председатель избиркома ХМАО раскрыл предварительные итоги голосования. Инфографика

В ХМАО подвели предварительные итоги местных выборов
Председатель окружного избиркома ХМАО Денис Корнеев подвел итоги Единого дня голосования
Председатель окружного избиркома ХМАО Денис Корнеев подвел итоги Единого дня голосования Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования в ХМАО — 2025

Председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев раскрыл предварительные итоги голосования на местных выборах в восьми югорских муниципалитетах. Явка на выборах в малых территориях превысила аналогичный показатель 2020 года, передает журналист URA.RU.

«По итогам прошедшей кампании мы отмечаем высокую активность участников голосования. Явка на 19.30 составила 33,66%. Этот показатель выше явки предыдущей аналогичной избирательной кампании, которая составляла 31,84%», — сообщил Корнеев.

По его словам, день голосования прошел спокойно, без инцидентов. Комиссии отработали весь цикл необходимых процедур и перешли к подсчету голосов. В день голосования не было подано ни одной жалобы от избирателей. «Все жалобы, поданные от кандидатов и политических партий, рассмотрены. Нарушений, которые могут повлиять на установление итогов голосования, не установлено», — подчеркнул председатель избиркома.

Кампания 2025 года проходит в малых городах и районах Югры и считается подготовкой к «Большим выборам» 2026 года, когда жители округа будут выбирать депутатов Государственной, Тюменской областной, окружной и муниципальных дум.

Голосование завершилось в восьми муниципалитетах. Югорчане выбрали депутатов в Покачах, Радужном, Мегионе и Белоярском районе. В Кондинском районе жители проголосовали за кандидатуры мэров Леушей, Мулымьи и на довыборах в сельсовет поселка Куминский. Также прошли выборы мэров Барсово и Сытомино (Сургутский район), Сорума (Белоярский район), Малого Атлыма (Октябрьский район), главы города и совета депутатов в Советском (Советский район).

URA.RU ведет текстовую трансляцию ключевых событий на выборах. Подведение итогов кампании ожидается утром 15 сентября.

