Избирком назвал результаты ДЭГ на выборах губернатора Свердловской области

Свердловский облизбирком объявил официальные итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на досрочных выборах губернатора региона. Согласно опубликованным данным, лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Денис Паслер. За него проголосовали 66,89% участников электронного голосования, что составляет 159?204 голоса. Всего через ДЭГ проголосовали 237 485 избирателей.
На втором месте оказался представитель КПРФ Александр Ивачев с результатом 11,03% (26?244 голоса), чуть ниже — Андрей Кузнецов из партии «Справедливая Россия — За правду», набравший 10,37% (24?689 голосов). Следом идет Александр Каптюг (ЛДПР) получивший 7,71% (18?340 голосов), а Рант Краев из партии «Новые люди» — 3,78% (9?008 голосов). Кроме того, 0,23% бюллетеней (539 штук) оказались испорченными: избиратели открыли электронный бюллетень, но не сделали выбор.
Выборы свердловского губернатора длились три дня — с 12 по 14 сентября. Явка на этих выборах оказалась рекордной с 1995 года, когда состоялись первые выборы губернатора. По данным на 18:00 часов, она составила 38,42%. Все новости по теме выборов — в онлайн-трансляции URA.RU.
