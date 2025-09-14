Избирком назвал результаты ДЭГ на выборах губернатора Свердловской области

С помощью ДЭГ проголосовали 91% зарегистрированных избирателей
С помощью ДЭГ проголосовало 237 тысяч человек
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Свердловский облизбирком объявил официальные итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на досрочных выборах губернатора региона. Согласно опубликованным данным, лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Денис Паслер. За него проголосовали 66,89% участников электронного голосования, что составляет 159?204 голоса. Всего через ДЭГ проголосовали 237 485 избирателей.

На втором месте оказался представитель КПРФ Александр Ивачев с результатом 11,03% (26?244 голоса), чуть ниже — Андрей Кузнецов из партии «Справедливая Россия — За правду», набравший 10,37% (24?689 голосов). Следом идет Александр Каптюг (ЛДПР) получивший 7,71% (18?340 голосов), а Рант Краев из партии «Новые люди» — 3,78% (9?008 голосов). Кроме того, 0,23% бюллетеней (539 штук) оказались испорченными: избиратели открыли электронный бюллетень, но не сделали выбор.

Выборы свердловского губернатора длились три дня — с 12 по 14 сентября. Явка на этих выборах оказалась рекордной с 1995 года, когда состоялись первые выборы губернатора. По данным на 18:00 часов, она составила 38,42%. Все новости по теме выборов — в  онлайн-трансляции URA.RU.

