В Свердловской области считают голоса за нового губернатора — онлайн-трансляция

После окончания выборов губернатора в Свердловской области начали считать голоса
Выборы завершились в 20:00
Выборы завершились в 20:00 Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Трехдневные досрочные выборы губернатора Свердловской области завершились. В эти минуты избирком ведет подсчет голосов, чтобы озвучить имя победителя. На текущих выборах явка побила рекорд впервые с 2017 года, составив 38,42% против 37,31%. URA.RU собирает все самое важное в онлайн-трансляции. 

20:50 На избирательном участке №1604 в Орджоникидзевском районе свердловчанин попытался похитить бюллетень, его остановила полиция. «Полицейский остановил на выходе, в рюкзаке был обнаружен пустой бюллетень. Избиратель демонстративно пытался привлечь к себе внимание», — рассказала Клименко.

20:43 «До 18 сентября мы должны принять решение по установлению итогов выборов. Планируем это сделать в ближайшее время. До заседания проводится кропотливая работа по сбору данных со всех участков. Сверяются все данные, представленные территориальными избирательными комиссиями. Поступающую информацию вводим в систему ГАС „Выборы“ и уже на заседании будем рассматривать все поступившие к нам обращения и принимать в соответствии с этими обращениями уже решения», — добавила глава избиркома Свердловской области.

20:36»В этом году у нас есть экстерриториальные участки, расположенные в Москве. Время голосования там такое же местное, с 08:00 до 20:00. Это означает, что по нашему местному времени окончание голосования на выборах уже завершилось, а в Москве оно завершится плюс два часа. Это будет 22:00. И только после этого можно будет публиковать опросы без оглядки, но КОАП», — подчеркнула Клименко.

Елена Клименко на брифинге в облизбиркоме
Елена Клименко на брифинге в облизбиркоме
Фото:

20:15 Стартовал брифинг с главой облизбиркома Еленой Клименко, председателем Общественной палаты Александром Левиным и уполномоченного по правам человека Татьяной Мерзляковой. Всего за время голосования поступило 10 жалоб.

20:07 Избирательные участки начали подсчет неиспользованных бюллетеней.

20:05 «В 20:00 избирательные участки на территории Свердловской области завершили свою работу. Члены участковых избирательных комиссий приступили к процедуре работы со списками избирателей. Затем будет произведен подсчет голосов», — отчитались в облизбиркоме. В Москве на 14 УИК продолжается работа еще 2 часа.

20:04 Подробнее о том, как прошел последний день голосования, читайте в нашей дневной трансляции.

