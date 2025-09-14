В Свердловской области считают голоса за нового губернатора — онлайн-трансляция

Трехдневные досрочные выборы губернатора Свердловской области завершились. В эти минуты избирком ведет подсчет голосов, чтобы озвучить имя победителя. На текущих выборах явка побила рекорд впервые с 2017 года, составив 38,42% против 37,31%. URA.RU собирает все самое важное в онлайн-трансляции.
20:50 На избирательном участке №1604 в Орджоникидзевском районе свердловчанин попытался похитить бюллетень, его остановила полиция. «Полицейский остановил на выходе, в рюкзаке был обнаружен пустой бюллетень. Избиратель демонстративно пытался привлечь к себе внимание», — рассказала Клименко.
20:43 «До 18 сентября мы должны принять решение по установлению итогов выборов. Планируем это сделать в ближайшее время. До заседания проводится кропотливая работа по сбору данных со всех участков. Сверяются все данные, представленные территориальными избирательными комиссиями. Поступающую информацию вводим в систему ГАС „Выборы“ и уже на заседании будем рассматривать все поступившие к нам обращения и принимать в соответствии с этими обращениями уже решения», — добавила глава избиркома Свердловской области.
20:36»В этом году у нас есть экстерриториальные участки, расположенные в Москве. Время голосования там такое же местное, с 08:00 до 20:00. Это означает, что по нашему местному времени окончание голосования на выборах уже завершилось, а в Москве оно завершится плюс два часа. Это будет 22:00. И только после этого можно будет публиковать опросы без оглядки, но КОАП», — подчеркнула Клименко.
20:15 Стартовал брифинг с главой облизбиркома Еленой Клименко, председателем Общественной палаты Александром Левиным и уполномоченного по правам человека Татьяной Мерзляковой. Всего за время голосования поступило 10 жалоб.
20:07 Избирательные участки начали подсчет неиспользованных бюллетеней.
20:05 «В 20:00 избирательные участки на территории Свердловской области завершили свою работу. Члены участковых избирательных комиссий приступили к процедуре работы со списками избирателей. Затем будет произведен подсчет голосов», — отчитались в облизбиркоме. В Москве на 14 УИК продолжается работа еще 2 часа.
20:04 Подробнее о том, как прошел последний день голосования, читайте в нашей дневной трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!