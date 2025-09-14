14 сентября 2025

Челябинские грибники нашли поляны, усыпанные лисичками

Челябинцы собрали ведра лисичек в лесах Боровлянки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы не ожидали обнаружить в лесу поляны лисичек
Челябинцы не ожидали обнаружить в лесу поляны лисичек Фото:

Жители Челябинской области собрали большой урожай лисичек в лесах поселка Боровлянка. Об этом рассказали грибники.

«Лисички просто нападали на нас, целыми полянами. Две поляны — пакет майка полная! Уезжать не хотелось! Сколько их осталось, прям жалко было», — поделилась участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» Татьяна Ахметшина.

По словам женщины, сначала им попадались лишь единичные грибы, но позднее они обнаружили целые поляны лисичек. Участники поездки, хоть и набрали ведра грибов, уже в машине пожалели, что не продолжили сбор.

Ранее жители Челябинской области уже отмечали удачный грибной сезон. Среди прочих грибов они собирают черные лисички в разных районах, включая прибрежные леса озера Увильды и окрестности Кыштыма. Черные лисички называют деликатесом, сравнимым по вкусу с трюфелем.

Грибники удивились обильному урожаю лисичек
Грибники удивились обильному урожаю лисичек
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинской области собрали большой урожай лисичек в лесах поселка Боровлянка. Об этом рассказали грибники. «Лисички просто нападали на нас, целыми полянами. Две поляны — пакет майка полная! Уезжать не хотелось! Сколько их осталось, прям жалко было», — поделилась участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» Татьяна Ахметшина. По словам женщины, сначала им попадались лишь единичные грибы, но позднее они обнаружили целые поляны лисичек. Участники поездки, хоть и набрали ведра грибов, уже в машине пожалели, что не продолжили сбор. Ранее жители Челябинской области уже отмечали удачный грибной сезон. Среди прочих грибов они собирают черные лисички в разных районах, включая прибрежные леса озера Увильды и окрестности Кыштыма. Черные лисички называют деликатесом, сравнимым по вкусу с трюфелем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...