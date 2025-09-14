Челябинские грибники нашли поляны, усыпанные лисичками

Жители Челябинской области собрали большой урожай лисичек в лесах поселка Боровлянка. Об этом рассказали грибники.
«Лисички просто нападали на нас, целыми полянами. Две поляны — пакет майка полная! Уезжать не хотелось! Сколько их осталось, прям жалко было», — поделилась участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» Татьяна Ахметшина.
По словам женщины, сначала им попадались лишь единичные грибы, но позднее они обнаружили целые поляны лисичек. Участники поездки, хоть и набрали ведра грибов, уже в машине пожалели, что не продолжили сбор.
Ранее жители Челябинской области уже отмечали удачный грибной сезон. Среди прочих грибов они собирают черные лисички в разных районах, включая прибрежные леса озера Увильды и окрестности Кыштыма. Черные лисички называют деликатесом, сравнимым по вкусу с трюфелем.
