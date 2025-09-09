В Челябинской области продолжается сезон сбора черных лисичек — редких для региона грибов. Так, жители находят их в Аргаяшском районе, вместе с опятами, рыжиками, маслятами и груздями. Соответствующими снимками любители леса делятся в социальных сетях.
«Опята переросшие, но литров десять собрали на икру. Грузди есть. Нашли немного рыжиков, маслят, лисичек и главное: черных лисичек! Вот теперь думаю, что с ними сделать», — написала Флюра Кошлатая в группе «Грибы Челябинской области» в соцсети «Вконтакте». Грибы женщине удалось набрать недалеко от поселка Южный Горняк.
Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы также собирают черные лисички в лесах под Кыштымом. Одна из женщин отметила, что она не прогадала — теперь это ее любимые грибы.
Кроме того, черные лисички находят в прибрежных лесах озера Увильды. Вороночники рожковидные признаны изысканным деликатесом, а их вкусовые характеристики часто сравнивают с такими редкими грибами, как трюфель и сморчок. В жареном виде они напоминают карамель, из-за чего в Европе их называют трюфелем на ножке.
