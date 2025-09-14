Лабубу, Дед Мороз, песни и предложение о свадьбе: как прошел финальный день выборов в России

В России подходит к концу третий и заключительный день выборов. Финальный день ознаменовался беспрецедентными хакерскими атаками на избиркомы. Однако это не помешало большинству избирателей отдать свой голос. По данным ЦИК РФ, только в первой половине дня проголосовали свыше 16 миллиона россиян.
Причем горожане не изменяли традициям и старались сделать избирательный процесс особенным. Например, в этот день можно было встретить уральского Деда Мороза и других сказочных персонажей. Также на некоторых региональных участках был организован целый комплекс праздных мероприятий с ярмарками, мастер-классами и концертами. Не обошлось и без романтичных предложений руки и сердца сразу после голосования. Подробнее о том, как прошел заключительный день выборов, — в материале URA.RU.
Безуспешные попытки помешать избирательному праву
Всего с начала голосования на ресурсы Центральной избирательной комиссии России и связанные с выборами порталы были совершены почти 290 тысяч кибератак, а система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась более чем 300 попыткам взлома. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова со ссылкой на данные ведомства. Также в центральном избиркоме уточнили, что специалисты Роскомнадзора зафиксировали в воскресенье 99 DDoS-атак на сайты ЦИК, Департамента информационных технологий Москвы и портал электронного голосования — их общая продолжительность составила 3 часа 40 минут.
Однако Элла Памфилова подчеркнула, что столь масштабные атаки не повлияли на ход голосования и работу ключевых избирательных систем. «Наши ГАС „Выборы“, ее новый цифровой аналог, абсолютно автономен от глобальной вражеской сети. Поэтому никакие атаки на систему невозможны, она абсолютно неуязвима. Атаки на портал ЦИК, сервисы — все выдерживаем. А до ГАС „Выборы“ никогда никакому врагу не добраться», — сообщила председатель комиссии.
В ЦИК отметили, что специалисты были заранее готовы к попыткам вмешательства: критические избирательные ресурсы защищены несколькими уровнями цифровой безопасности. Несмотря на беспрецедентное количество кибератак, все сервисы, включая дистанционное электронное голосование, продолжили работу в штатном режиме. По данным комиссии, большое число россиян воспользовались возможностью проголосовать онлайн, а трансляция хода голосования велась на официальном сайте ЦИК без перебоев. Только по данным за первую половину дня уже проголосовали 16 миллионов человек. Из них 1,471 миллиона — дистанционно.
Коммуниста задержала полиция по дороге на участок
Кандидат в депутаты Брянской областной думы от КПРФ по Климовскому одномандатному округу №26 Игорь Фирсов подал жалобу в прокуратуру на действия сотрудников полиции, задержавших его и соратников на посту ДПС «Мамай» Новозыбковского района. Об этом сообщает пресс-служба Брянского областного комитета КПРФ. По информации коммуниста, около десяти часов утра наряд полиции остановил служебный автомобиль с представителями обкома КПРФ и потребовал предъявить не только паспорта, но и мобильные телефоны для проверки телефонных номеров.
«Сотрудники полиции заявили, что ищут номера, начинающиеся с +380. В результате у водителя нашли контакт гражданки РФ, проживающей в ЛНР. После этого нас продержали на посту почти четыре часа под предлогом ожидания сотрудников ФСБ и специалиста по кибербезопасности», — говорится в сообщении пресс-службы КПРФ.
Лабубу пришел голосовать
Житель Чесменского района Челябинской области пришел на избирательный участок в костюме популярного персонажа Лабубу и принял участие в голосовании. Об этом сообщила избирательная комиссия Челябинской области. По данным ведомства, мужчина предъявил паспорт и выполнил все необходимые формальности, прежде чем опустить бюллетень в урну.
В облизбиркоме уточнили, что для идентификации личности избиратель ненадолго приподнял маску, чтобы члены участковой избирательной комиссии могли сверить его данные с документами. После сверки всех документов и проведения необходимых процедур голос жителя был официально учтен. Представители комиссии отметили, что избиратель не нарушал правил проведения выборов, а его внешний вид не стал препятствием для реализации избирательного права.
Уральский Дедушка Мороз также почтил горожан своим присутствием
Заключительный день выборов в России в 2025 году в целом запомнился яркими событиями и праздничной атмосферой на избирательных участках. Например, Уральский волшебник Урал Мороз и его жена Весна Красна посетили избирательный участок в Арамили на досрочных выборах губернатора Свердловской области. Они провели время с местными жителями, поблагодарив их за гражданскую активность, и сделали фотографии с детьми. Их резиденция расположена в Парке Сказов неподалеку, что добавило особую магию в этот день.
Песни и пляски прям как в сказке
Праздничное настроение царило и в других регионах. В городе Рассказово Тамбовской области на избирательном участке девушки в праздничных кокошниках и нарядных платьях выступили с концертными номерами, создавая атмосферу веселья.
В целом на избирательных участках по всей России было много интересных мероприятий. В Смоленске на УИК №482 горожане вместе с профессиональными коллективами подготовили праздничные выступления. В Магадане на УИК №5 прошли мастер-классы и мини-концерты, а юные пионеры показали свои таланты. На УИК №12 организовали ярмарку-распродажу, где молодые шеф-повара предложили домашнюю выпечку, сладости и горячие напитки.
Также на УИК №43 прошел мастер-класс по изготовлению «сухого душа», который будет отправлен на фронт. В свою очередь, Чувашия порадовала жителей осенней выставкой на УИК №320, где яркие и сочные яблоки соседствовали с живописными картинами и натюрмортами.
Предложение руки и сердца прямо на участке
В Екатеринбурге молодой человек сделал предложение своей возлюбленной прямо на избирательном участке, сразу после того, как они проголосовали. Об этом сообщили в Центре управления регионом (ЦУР) Свердловской области. Пара — Никита и Дарья — пришла на участок вместе, и после того, как опустили бюллетени, молодой человек встал на одно колено и предложил девушке выйти за него замуж.
Молодой человек решил сделать предложение своей возлюбленной именно в день голосования, чтобы совместить важное для страны событие с личным праздником. Дарья согласилась на предложение, и пара уже планирует свадьбу в ближайшее время.
